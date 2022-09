SUPO: Fínsko môže po vstupe do NATO čeliť ruskej spravodajskej službe

Helsinki 29. septembra (TASR) - Budúce členstvo Fínska v Severoatlantickej aliancii (NATO) by z tejto severskej krajiny mohlo spraviť potenciálny cieľ operácií ruských spravodajských služieb. Moskva by sa týmto spôsobom tiež mohla snažiť získať tajné správy súvisiace s NATO. Vo štvrtok to uviedla Fínska bezpečnostná a spravodajská služba (SUPO). TASR správu prevzala z agentúry AP.



V bezpečnostnom posúdení, ktoré SUPO vypracovala, sa uvádza, že Rusko sa zameriava najmä na kybernetický priestor a ďalšie spravodajské zdroje vrátane cudzincov žijúcich v Rusku, keďže v západných krajinách má problémy s ľudskými zdrojmi.



"Hlavným zdrojom získavania informácií pre Rusko bola vždy rozviedka, ktorej členovia žili v zahraničí pod diplomatickým krytím," vyhlásila SUPO. Dodala, že uplatňovanie tohto postupu "je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pre Moskvu čoraz ťažšie, keďže viacerí ruskí diplomati boli zo západných krajín vyhostení".



SUPO tiež uviedla, že ruská bezpečnostná a spravodajská služba sa začína viac zameriavať na cudzincov, ktorí v Rusku žijú alebo ho navštevujú, prípadne ruských občanov, ktorí žijú v zahraničí a prídu domov na návštevu.



Fínsko, ktoré má z krajín Európskej únie najdlhšie hranice s Ruskom, požiadalo o členstvo NATO v máji tohto roku.