Fíni pijú menej, hoci víno sa predáva aj v obchodoch s potravinami
Silnejší alkohol a destiláty sa dajú naďalej kúpiť iba v obchodoch monopolného štátneho predajcu Alko.
Autor TASR
Helsinki 15. mája (TASR) - Aj napriek širšiemu výberu alkoholických nápojov dostupných v obchodoch s potravinami spotreba alkoholu vo Fínsku už viac ako 15 rokov neustále klesá. V roku 2025 sa predaj alkoholu znížil o 2,7 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. TASR o tom píše podľa webu verejnoprávneho vysielateľa YLE.
Vo Fínsku začala v júni 2024 platiť novela alkoholového zákona, ktorým sa mierne zvýšilo povolené percento alkoholu v nápojoch predávaných v supermarketoch a bežných obchodoch z 5,5 percenta na osem percent v prípade piva, cideru a vína. Silnejší alkohol a destiláty sa dajú naďalej kúpiť iba v obchodoch monopolného štátneho predajcu Alko.
Fínsky inštitút pre zdravie a sociálnu starostlivosť (THL) v tom čase varoval, že v minulosti aj malé zvýšenie dostupnosti alkoholu spôsobilo zvýšenie jeho spotreby. Teraz sa zdá, že príchod silnejších nápojov do obchodov s potravinami nemal obávaný účinok.
„Víno tvorí štyri percentá predaja a miešané nápoje zvyšujú podiel na približne päť percent. Nárast bol veľmi mierny,“ povedala šéfka Fínskeho združenia obchodníkov s potravinami Tuula Loikkanenová. Najpredávanejší alkoholický nápoj zostáva pivo. „My Fíni sme stále národom stredne silného piva,“ zhrnula.
Čerstvé údaje o maloobchodnom predaji od Fínskeho úradu pre dohľad (Valvira) ukazujú, že Fíni naďalej kupujú väčšinu vína v obchodoch štátneho monopolu Alko, kde sa predá päť zo šiestich predaných fliaš v krajine. Predaj červeného vína však klesol o takmer desať percent, cideru o viac ako päť percent a bieleho vína o viac ako štyri percentá. Väčšina ostatných kategórií nápojov tiež zaznamenala pokles predaja.
