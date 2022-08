Fínky na podporu premiérky zdieľajú videá, kde tancujú a zabávajú sa

Helsinki 22. augusta (TASR) - Stovky fínskych žien s hashtagom #solidaritywithsanna (Solidarita so Sannou) zdieľajú na internete videá, na ktorých tancujú a zabávajú sa. Ide o podporu premiérke Sanne Marinovej, ktorá čelí kritike za video zo súkromného večierka, kde sa veselo zabáva a bujaro tancuje, píše denník The Guardian.



Fínska premiérka odmietla podozrenia kritikov o užívaní drog na večierku a absolvovala už preto test, ktorý to má vyvrátiť. Obhajovala sa tým, že nerobila nič zlé, len "tancovala, spievala, objímala priateľov a pila alkohol".



"Dúfam, že v roku 2022 je prijateľné, že aj tí, ktorí prijímajú rozhodnutia, tancujú, spievajú a chodia na párty," bránila sa 36-ročná Marinová. V reakcii na to stovky žien zverejnili svoje vlastné videá tanca a popíjania alkoholu.



V rozruchu okolo uniknutého videa nebolo rozhodujúcim faktorom pohlavie, povedala Anu Koivunenová, profesorka rodových štúdií na fínskej Univerzite v Turku (TY). Ako problém považuje skutočnosť, že uniklo z prostredia ľudí, ktorými sa premiérka obklopila.



Odborník na kybernetickú bezpečnosť Petteri Järvinen, ktorého v sobotu citovali noviny Iltalehti, poukázal na možnosť, že telefón alebo sociálne účty niekoho z okolia premiérky hacklo Rusko.