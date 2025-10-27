< sekcia Zahraničie
Finnair nechce platiť kompenzácie za zrušené lety z minulého týždňa
Odvoláva sa na definíciu „výnimočnej okolnosti“ v predpisoch EÚ o letectve.
Autor TASR
Helsinki 27. októbra (TASR) - Spoločnosť Finnair neposkytne cestujúcim kompenzáciu za lety, ktoré boli minulý týždeň odložené v dôsledku problémov s čistením poťahov sedadiel. Odvoláva sa na definíciu „výnimočnej okolnosti“ v predpisoch EÚ o letectve, píše TASR podľa webov YLE a Flightradar24.
K prerušeniu letov došlo pre chybu pri údržbe interiéru lietadiel. Čistiaca firma umývala poťahy sedadiel v ôsmich z 15 lietadiel Airbus A321 vodou, čo mohlo ohroziť ich požiarnu odolnosť. Až do výmeny 1700 poťahov preto boli lietadlá uzemnené.
Od 13. októbra zrušil Finnair približne 70 letov, čo postihlo viac ako 11.000 cestujúcich. Podľa vyhlásenia leteckej spoločnosti bolo narušenie spôsobené konštrukčnou alebo výrobnou chybou poťahov sedadiel, ktorú nemohla ovplyvniť. Preto považuje preradenie cestujúcich na alternatívne lety za dostatočnú reakciu.
„Možno to znie absurdne, ale sú za tým skutočné bezpečnostné dôvody,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Finnair Suvi Aaltonenová.
Fínska únia spotrebiteľov (Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry) reagovala, že problém s poťahmi nespĺňa definíciu výnimočnej okolnosti a spoločnosť považuje za zodpovednú za prácu jej subdodávateľov.
„Finnair sa môže pokúsiť presunúť zodpovednosť na subdodávateľov, ale z pohľadu spotrebiteľov je za nich zodpovedný Finnair,“ povedal generálny tajomník únie Juha Beurling-Pomoell.
Vo všeobecnosti na základe predpisov EÚ (nariadenie 261/2004) patria medzi výnimočné okolnosti, ktoré môžu viesť k zrušeniu letu, rozhodnutia týkajúce sa riadenia letovej prevádzky, politickej nestability, nepriaznivých poveternostných podmienok alebo bezpečnostných rizík.
Únia spotrebiteľov vo vyhlásení uviedla, že cestujúci majú právo na štandardnú výšku odškodnenia na základe dĺžky letu a trvania meškania. Môžu požadovať aj ďalšiu kompenzáciu, ak im v dôsledku zrušenia letu vznikli dodatočné výdavky, napríklad kúpou nového cestovného lístka na vlak alebo letenky. Ak bude Finnair trvať na svojom stanovisku, cestujúci sa môžu s touto záležitosťou obrátiť na Fínsku radu pre spotrebiteľské spory.
