Fínska hranica s Ruskom zostane aj naďalej zatvorená

Helsinki 16. apríla (TASR) - Fínsko sa rozhodlo ponechať svoju východnú hranicu s Ruskom uzavretú až do odvolania, uviedla v stredu tamojšia vláda. Hranica je uzavretá od roku 2023 po náraste počtu prisťahovalcov pochádzajúcich aj zo Sýrie a Somálska a do Fínska smerovali z Ruska. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.



„Riziko, že sa... migrácia obnoví a rozšíri, ako sme videli predtým, zostáva pravdepodobné,“ vyhlásila fínska vláda. Dodala, že bude pravidelne vyhodnocovať situáciu a zruší alebo upraví obmedzenie na hraniciach, ak ich otvorenie už nebude predstavovať „vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť alebo verejný poriadok“.



Helsinki obviňujú Moskvu, že migráciu zneužíva proti EÚ a Fínsku. Dovtedy vojensky neutrálna krajina po útoku Moskvy na Ukrajinu vo februári 2022 v roku 2023 vstúpila do NATO. Kremeľ tieto obvinenia odmieta.



Fínsko tiež prijalo mimoriadny núdzový zákon, ktorý mu umožňuje odmietnuť žiadosti o azyl od migrantov prekračujúcich jeho uzavretú východnú hranicu s Ruskom a poslať ich späť.



Spoločná rusko-fínska hranica meria 1300 kilometrov.