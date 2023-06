Fínska nastupujúca koalícia avizovala sprísnenie migračnej politiky

Helsinki 16. júna (TASR) — Formujúca sa fínska koaličná vláda dezignovaného premiéra Petteriho Orpa v piatok avizovala, že výrazne sprísni svoju migračnú politiku. Informujú o tom agentúry AFP a DPA.



"Teší ma, že spolu s našimi rokovacími partnermi sme sa dohodli na imigračnom balíku, ktorý je právom možné označiť za zmenu paradigmy," povedala novinárom líderka krajne pravicovej a euroskeptickej Strany Fínov (PS) Riikka Purraová, ktorá bude spoločne s ďalšími troma stranami súčasťou novej vlády.



Predsedníčka PS zdôraznila, že "Fínsko je jedinou severskou krajinou uplatňujúcou voľnejšiu migračnú politiku. To sa teraz mení." Strana Fínov bude v novom kabinete riadiť ministerstvo vnútra, ktoré bude mať pri tejto reforme kľúčovú úlohu.



Súčasťou avizovaného sprísnenia pravidiel bude výrazné zníženie počtu utečencov, ktorí do Fínska prichádzajú prostredníctvom úradu OSN pre utečencov z 1050 na 500. Sprísnia sa tiež pravidlá pre udelenie azylu, práva na trvalý pobyt a občianstva, ako aj podmienky na spájanie rozdelených rodín. Striktnejší prístup sa bude uplatňovať aj pri imigrácii kvalifikovaných pracovníkov.



Pre imigrantov a osoby s trvalým pobytom by mal vzniknúť samostatný systém sociálnych dávok, čo je podľa niektorých expertov v rozpore s fínskou ústavou.



Fínska konzervatívna stredopravicová Národná koaličná strana (KOK), ktorá zvíťazila v aprílových parlamentných voľbách, dosiahla vo štvrtok dohodu o vytvorení väčšinovej vlády s PS a dvoma menšími stranami.



Koaličná dohoda by mala byť dokončená počas nadchádzajúceho víkendu. Petteri Orpo vo funkcii premiéra nahradí Sannu Marinovú, ktorá stojí na čele vlády od roku 2019.



Za sprísnenie pravidiel migrácie v predvolebnej kampani agitovala práve Strana Fínov a táto otázka vyvolávala spory aj v priebehu rokovaní o vytvorení novej koalície. Rozhovory trvali takmer dva mesiace, čo je na fínske pomery dlhý čas.



Podľa AFP budúci premiér Orpo musel zrejme urobiť Strane Fínov ústupok v podobe akceptovania reformy migrácie, aby si zaistil podporu pre svoj ambiciózny plán úspor, ktorým chce nový kabinet ušetriť šesť miliárd eur.