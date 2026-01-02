< sekcia Zahraničie
Fínska polícia pokročila vo vyšetrovaní poškodeného kábla
Autor TASR
Helsinki 2. januára (TASR) - Fínska polícia v piatok oznámila pokrok vo vyšetrovaní poškodenia podmorského telekomunikačného kábla medzi Helsinkami a Tallinnom. Dvoch ľudí z 14-člennej posádky lode Fitburg vo štvrtok zatkla, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Fínska pobrežná stráž v stredu zadržala 132-metrovú nákladnú loď Fitburg plaviacu sa pod vlajkou karibskej krajiny Svätý Vincent a Grenadíny z ruského Petrohradu do Haify v Izraeli. Loď mala podľa polície počas plavby spustenú kotvu a pravdepodobne poškodila kábel fínskej telekomunikačnej spoločnosti Elisa vo výlučnej ekonomickej zóne Estónska.
Fínska polícia vo štvrtok uviedla, že dvoch zo štrnástich členov posádky zatkla, dvom ďalším zakázala vycestovať z krajiny a všetkých vypočúva. Posádku tvorili občania Ruska, Gruzínska, Kazachstanu a Azerbajdžanu. „Vypočúvanie objasnilo priebeh udalostí a rôzne úlohy členov posádky,“ uviedol v piatok zástupca Fínskeho vyšetrovacieho úradu (NBI) Risto Lohi.
Loď Fitburg prevážala ruskú oceľ sankcionovanú Európskou úniou. Telekomunikačný kábel je po incidente nefunkčný a úplný rozsah škôd zatiaľ nie je známy.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 došlo v Baltskom mori k viacerým poškodeniam energetickej a komunikačnej infraštruktúry vrátane podmorských káblov a plynovodov. Mnoho odborníkov a politikov tieto incidenty považuje za sabotáže v réžii Ruska v rámci jeho hybridnej vojny proti západným krajinám.
