Fínska polícia: Pri úniku štátnych údajov mohlo ísť o špionáž
Autor TASR
Helsinki 21. apríla (TASR) - Fínska polícia v utorok uviedla, že únik dát v prípade vládneho poskytovateľa IT služieb vyšetruje ako špionáž. K incidentu došlo koncom januára, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Zásah do správy mobilných zariadení, poskytovaných vládnym centrom ICT Valtori, sa týkal približne 50.000 používateľov informačných a komunikačných technológií vlády, uviedlo Valtori.
Prípad sa pôvodne vyšetroval ako závažný únik dát. Polícia teraz uviedla, že má „jasnejšiu predstavu“ o ukradnutých údajoch a preto ho začala vyšetrovať ako potenciálnu špionáž.
„Povaha týchto informácií sa sama o osebe nezmenila oproti tomu, čo sa pôvodne oznámilo,“ uviedol vo vyhlásení predstaviteľ Národného vyšetrovacieho úradu Aku Limnell. Vysvetlil, že išlo prevažne o podrobnosti o nastaveniach a informácie o používateľoch. „Existuje možnosť, že spojením týchto informácií by sa mohli získať dáta, ktoré zasahujú do bezpečnosti Fínska a môžu jej uškodiť,“ povedal predstaviteľ.
Limnell naznačil podozrenie zo špionáže na základe „celistvosti“ kompromitovaných údajov. Dodal, že polícia úzko „spolupracuje s orgánmi na národnej aj medzinárodnej úrovni“.
