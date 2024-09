Fínska polícia zadržala troch mužov kvôli zapojeniu do aktivít IS

Helsinki 16. septembra (TASR) - Vo Fínsku minulý týždeň zadržali troch mužov podozrivých zo zapojenia do aktivít zoskupenia Islamský štát (IS), informovala fínska polícia v pondelok, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Troch tridsiatnikov, ktorí nie sú fínskymi štátnymi príslušníkmi a ktorých mená nezverejnili, zadržali v Helsinkách, spresnila polícia.



Islamský štát sa vo Fínsku pokladá za teroristickú organizáciu.



Inšpektor Mikko Salminen, predstaviteľ Národného úradu pre vyšetrovanie (NBI), odmietol uviesť, z čoho sú muži podozriví, povedal však, že vyšetrovaný trestný čin vo Fínsku "vôbec (nie je) bežný".



Neexistujú dôkazy, že by muži plánovali teroristické útoky vo Fínsku, informovala polícia. "Sú podozriví, že prispievali k aktivitám radikálneho islamistického teroristického zoskupenia," povedal Salminen. "Máme podozrenie, že to má súvis s aktivitami ISIL (Islamský štát v Iraku a Levante)," dodal.



Polícia uviedla, že trestné činy podozriví spáchali v rokoch 2023 a 2024.