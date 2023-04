Fínska premiérka Marinová podala demisiu

Helsinki 6. apríla (TASR) - Fínska premiérka Sanna Marinová po prehre v nedeľných parlamentných voľbách vo štvrtok podala demisiu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Prezident Sauli Niinistö demisiu Marinovej prijal, oznámil jeho úrad vo štvrtok. Sociálna demokratka Marinová (37) však zostane vo funkcii premiérky až do vymenovania svojho nástupcu.



Premiérkou bola od konca roka 2019, pričom jej stredoľavú koalíciu tvorilo až päť strán.



V nedeľných parlamentných voľbách jej Sociálnodemokratická strana Fínska (SDP) skončila až na treťom mieste. Prvá bola stredopravá Národná koaličná strana (KOK) a druhá krajne pravicová Strana Fínov (PS). To znamená, že zrejme čoskoro nastane zmena vlády v Helsinkách.



Konzervatívny víťaz volieb Petteri Orpo chce po veľkonočných sviatkoch rokovať so všetkými stranami o vytvorení novej koaličnej vlády.



Marinová v stredu oznámila, že na straníckom zjazde v septembri odíde z postu líderky Sociálnodemokratickej strany Fínska (SDP). V politike chce pokračovať ako bežná členka parlamentu.