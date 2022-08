Fínska premiérka sa oficiálne ospravedlnila za fotografiu z večierka

Helsinki 23. augusta (TASR) - Fínska premiérka Sanna Marinová sa v utorok oficiálne ospravedlnila za uniknutú fotografiu zo súkromného večierka, ktorý organizovala v júli vo svojom oficiálnom sídle. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



V priebehu tohto týždňa sa na sociálnych sieťach začala šíriť fotografia, na ktorej sa bozkávajú dve influencerky. Vrchnú polovicu tela majú obnaženú a prekrýva ju len nápis "Fínsko". Fotografia bola vyhotovená v Marinovej oficiálnom sídle.



"Podľa môjho názoru je tá fotografia nevhodná. Ospravedlňujem sa za to. Takýto typ fotografie vôbec nemal vzniknúť, no okrem toho sa na večierku neodohralo nič nezvyčajné," uviedla Marinová a potvrdila, že záber bol naozaj odfotografovaný v jej sídle.



Sanna Marinová v piatok podstúpila test na prítomnosť omamných látok, ktorý od nej žiadala opozícia aj niektorí členovia jej vládnej koalície. Urobili tak v súvislosti s videom z večierka, na ktorom sa premiérka zabáva a tancuje s priateľmi. Výsledok Marinovej testu na drogy bol negatívny.



Marinová sa stala premiérkou v roku 2019 ako 34-ročná. Odvtedy viackrát organizovala večierky vo svojom oficiálnom sídle, za čo sa stala terčom kritiky.



V decembri 2021 čelila kritike za účasť na tanečnej párty, kde zotrvala až do skorých ranných hodín, hoci vedela, že bola predtým vystavená nákazlivému ochoreniu COVID-19.