Fínska premiérka sa ospravedlnila za možné porušenie opatrení

Helsinki 8. decembra (TASR) - Fínska premiérka Sanna Marinová sa verejne ospravedlnila za možné porušenie protipandemických opatrení. Novinári ju totiž vyfotografovali, ako sa s priateľmi zabáva v nočnom klube do skorých ranných hodín, hoci si bola vedomá, že krátko predtým bola v kontakte s osobou s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Informoval o tom v utorok denník The Guardian.



Marinová (36) sa v pondelok ospravedlnila po tom, ako fínske bulvárne periodikum Seiska zverejnilo fotografie, na ktorých je vidieť, ako s priateľmi tancuje v jednom z helsinských klubov takmer do 4.00 h. Pritom iba niekoľko hodín predtým bol fínsky minister zahraničných vecí a jej kolega Pekka Haavisto pozitívne testovaný na covid.



Marinová sa k zverejneným správam vyjadrila prostredníctvom Facebooku. Okrem iného napísala, že jej jeden z úradníkov povedal, že podľa aktuálne platných protipandemických opatrení sa napriek stretnutiu s pozitívne testovanou osobou nemusí izolovať. "Mala som to lepšie vyhodnotiť a overiť si informáciu o mojich povinnostiach vyplývajúcich z opatrení, ktorá mi bola poskytnutá. Veľmi ma mrzí, že som to neurobila," uviedla premiérka na sociálnej sieti.



Podľa prieskumu televízie MTV3 si dve tretiny opýtaných myslia, že zo strany úradujúcej premiérky išlo o vážne pochybenie. Opozícia tiež Marinovú obvinila z možného porušenia opatrení i za to, že si nevšimla SMS správu, ktorá ju upozornila, že má ísť do karantény.



Spomedzi európskych lídrov však Marinovej prípad nie je ojedinelý. Iba v sobotu sa totiž jej dánska kolegyňa, premiérka Mette Frederiksenová, ospravedlnila za nahrávku, na ktorej bolo vidieť, že napriek platným nariadeniam nakupuje bez rúška. Stalo sa tak štyri dni po tom, čo jej vláda opätovne zaviedla povinnosť prekrytia tváre na niektorých miestach i vo verejnej doprave.



Fínsko eviduje výrazne nižší počet úmrtí a prípadov v súvislosti s koronavírusom ako väčšina európskych štátov. V tejto 5-miliónovej krajine doteraz evidujú vyše 196.000 prípadov nákazy a 1384 úmrtí spojených s týmto ochorením. Počty infikovaných sú však v súčasnosti na maximách - za posledných 14 dní tam zaznamenali 308 prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov. Úrady hlásia aj osem prípadov novoobjaveného koronavírusového variantu omikron, pripomína The Guardian.