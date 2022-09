Fínska premiérka vyzvala na jednotu voči ruskému vydieraniu energiami

Štrasburg 13. septembra (TASR) - Fínska premiérka Sanna Marinová v utorok vyzvala na jednotu Európskej únie v čase, keď Rusko "vydiera" EÚ dodávkami energií. Žiada aj ďalšie sankcie proti Moskve. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Marinovej výzva pred Európskym parlamentom vo francúzskom Štrasburgu prišla deň pred každoročným prejavom o "Stave Európskej únie", ktorý prednesie predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Budú mu dominovať dôsledky vojny na Ukrajine, ktoré postihujú Európu.



Marinová obvinila Moskvu, že z energií robí zbraň. "Vydieranie našej spoločnosti dodávkami energií je spôsob, ako chce Rusko rozdrobiť a zničiť podporu Európanov Ukrajine a zničiť našu jednotu," povedala europoslancom. "Nesmieme ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi dovoliť, aby sa mu to podarilo," dodala



Európska komisia pod vedením von der Leyenovej musí prísť s "novými, smelými riešeniami", ako znížiť raketovo stúpajúce ceny elektriny pre európske domácnosti a podniky.



"Rusko ničí vlastnú ekonomiku a vlastnú budúcnosť" tým, že núti Európu ukončiť svoju závislosť od ruských fosílnych palív, povedala Marinová. Následky toho však cíti aj Európa a ďalšie zahraničie.



"Teraz platíme vysokú daň za závislosť od ruských energií. Vojna a cena energií môžu tiež spôsobiť vo svete potravinovú krízu," uviedla fínska premiérka.



Fínsko sa spolu so Švédskom po invázii Ruska na Ukrajine rozhodlo pre vstup do NATO. Marinová uviedla, že EÚ musí zasiahnuť Rusko ďalšími sankciami, aby platilo za svoju vojnu.



"Sankcie sa musia odraziť v každodenných životoch bežných Rusov... Musíme výrazne obmedziť vydávanie víz," apelovala fínska premiérka.