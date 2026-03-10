Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fínska tajná služba: Rusko by po vojne mohlo ohroziť našu stabilitu

Helsinki 10. marca (TASR) - Po skončení vojny na Ukrajine by sa mohli ruskí špióni zamerať na Fínsko a zintenzívniť svoje snahy o jeho destabilizáciu. V utorok na to upozornila Fínska bezpečnostná a spravodajská služba (SUPO), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Ruská spravodajská kapacita v Európe bola v dôsledku vojny poškodená a Rusko sa pripravuje na jej obnovenie,“ uviedla SUPO.

„Ruské spravodajské a ovplyvňujúce zdroje, ktoré sú v súčasnosti viazané na Ukrajinu, budú môcť byť po vojne použité inde,“ dodala vo vyhlásení. Fínsko bude pre Rusko naďalej zaujímavé predovšetkým ako „člen Severoatlantickej aliancie (NATO) medzi Baltským morom a arktickou oblasťou“.

Ak sa vzťahy medzi Európou a Ruskom zlepšia, „hrozba, ktorú Rusko pre Fínsko predstavuje v oblasti spravodajských služieb, sa stane rozmanitejšou, pričom doterajšie operačné metódy doplnia metódy, ktoré sa osvedčili v súčasnom prostredí,“ uviedol riaditeľ SUPO Juha Martelius.

Fínsko a Rusko majú spoločnú hranicu dlhú 1340 kilometrov. Dovtedy neutrálna krajina do NATO vstúpila 4. apríla 2023 v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.

V minulosti Helsinki Moskvu obvinili z vedenia „hybridnej vojny“ pre podnecovanie prílevu migrantov cez spoločnú hranicu, čo však Rusko opakovane poprelo. Viacero podmorských komunikačných a energetických káblov v Baltskom mori, ktoré Fínsko spájajú so spojencami, sa tiež stalo terčom sabotáží.

SUPO v utorok varovalo pred prehnaným pripisovaním zodpovednosti za incidenty Rusku. „Keďže sa rôzne udalosti okamžite pripisujú Rusku, jeho vplyv na Fínsko sa môže javiť rozsiahlejší, než v skutočnosti je,“ uzavrela služba.






