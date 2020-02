Fínska vláda chce zrovnoprávniť mužov v dĺžke rodičovskej dovolenky

Helsinki 6. februára (TASR) - Vláda fínskej premiérky Sanny Marinovej chce zrovnoprávniť mužov a ženy v dĺžke platenej rodičovskej dovolenky. Chce tak motivovať mužov, aby trávili viac času so svojimi deťmi, informovala agentúra AP.



Ministerka sociálnych vecí Aina-Kaisa Pekonenová v stredu oznámila, že platená rodičovská dovolenka pre otcov sa predĺži na takmer sedem mesiacov, teda na rovnakú dobu, na akú majú zákonné právo matky.



"Reforma bude predstavovať zásadnú zmenu nášho prístupu, nakoľko posilní rodovú rovnosť a uľahčí život množstvu rodín," napísala ministerka Pekonnenová.



Otec a matka dieťaťa budú môcť nastúpiť na rodičovskú dovolenku v rôznom čase, čo im umožní zachovať si rovnaký príjem po dobu 14 mesiacov, na rozdiel od súčasných 11,5 mesiaca. Rodičom je takisto dovolené previesť 69 dní zo svojej rodičovskej dovolenky na druhého partnera.



Rodič žijúci bez partnera si bude môcť po novom vybrať platenú dovolenku za oboch rodičov. Reforma tiež zavádza mesačnú platenú tehotenskú dovolenku počas posledného mesiaca gravidity.



Ohlásená sociálna reforma je kľúčovou agendou novej stredoľavej vlády premiérky Marinovej. Tá sa v decembri vo veku 34 rokov stala najmladšou predsedníčkou vlády na svete. Rodová rovnosť je jednou z priorít koaličného kabinetu, ktorý spoločne vytvorilo päť strán.



Reforma by do platnosti mohla vstúpiť najskôr budúci rok.