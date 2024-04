Fínska vláda navrhuje sprísnenie imigračného zákona

Helsinki 18. apríla (TASR) - Fínska pravicová koaličná vláda vo štvrtok ohlásila niekoľko zmien imigračného zákona určených na jeho sprísnenie. Zmeny by priniesli nové procedúry na hraniciach a prísnejšie podmienky pre žiadateľov o azyl. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Konzervatívna vláda premiéra Petteriho Orpa sa dostala k moci minulý rok a jedným z jej hlavných plánov je sprísnenie azylovej politiky v krajine. Skonštatovala, že chce zreformovať imigračné zákony tak, aby sa vyrovnali zákonom severských susedov.



"Navrhované zmeny a doplnenia zákonov sú v súlade s cieľom vlády zvýšiť bezpečnosť, zabrániť zneužívaniu v súvislosti s prisťahovalectvom a posilniť dodržiavanie spoločenských pravidiel," uviedla na tlačovej konferencii ministerka vnútra Mari Rantanenová.



Vláda chce zaviesť na hraniciach nové postupy, ktoré sa budú týkať žiadateľov o azyl. Ich cieľom je "posilniť preskúmanie neopodstatnených žiadostí a vrátanie žiadateľov, ktorých žiadosť bola zamietnutá", uviedla vláda vo vyhlásení.



Následne by sa žiadateľ o azyl musel "počas spracovania žiadosti zdržiavať na hranici alebo v jej blízkosti", čím by sa obmedzilo jeho právo pohybovať sa v rámci Fínska počas vybavovania jeho prípadu.



Rantanenová udáva, že tieto zmeny by "zintenzívnili a urýchlili" azylové konanie, aby mohli "urýchliť repatriáciu osôb považovaných za hrozbu pre národnú bezpečnosť".



Medzi odprezentovanými zmenami sú zmeny v žiadosti o udelenie občianstva, pri ktorých vláda navrhla upravenie požadovanej dĺžky pobytu vo Fínsku z piatich na osem rokov, konštatuje AFP.