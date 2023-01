Fínska vláda schválila vývoz vojenského materiálu do Turecka

Helsinki 25. januára (TASR) — Fínske ministerstvo obrany stredu oznámilo, že schválilo prvú komerčnú vývoznú licenciu pre vojenský materiál určený Turecku od roku 2019. Ide o kľúčovú požiadavku Ankary, ktorou podmieňuje svoj súhlas s členstvom Fínska v Severoatlantickej aliancii (NATO). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Osobitný poradca fínskeho rezortu obrany Riikka Pitkanen uviedol, že vývozná licencia sa týka ocele, ktorá má byť použitá na výrobu pancierovania.



Fínsko v októbri 2019 pozastavilo schvaľovanie dodávok vojenského materiálu do Turecka. Dôvodom boli najme turecká vojenská operácia v Sýrii. Obnovenie exportných licencií však bolo jednou z podmienok Ankary, aby podporila členstvo Fínska a Švédska v NATO.



AFP pripomína, že aj Švédsko vlani v septembri zrušilo zákaz exportu vojenského materiálu do Turecka.



Oznámenie Fínska o schválení licencií prišlo krátko po tom, čo Ankara v utorok odložila rokovania o vstupe Fínska a Švédska do NATO. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan tiež kritizoval švédsku vládu za to, že povolila protesty, na ktorých došlo k páleniu koránu.



Obnovenie vývozu vojenského materiálu do Turecka však okamžite odsúdila jedna z koaličných strán vo vláde fínskej premiérky Sanny Marinovej. Ľavicová aliancia uviedla, že "nepodporuje export vojenského materiálu krajinám, ktoré sú vo vojne alebo porušujú ľudské práva".