Fínske bezpečnostné služby varujú pred ruskými kybernetickými útokmi

Helsinki 29. marca (TASR) - Fínsko sa musí pripraviť na ruské hybridné útoky, upozornili v utorkovej správe fínske bezpečnostné služby. Varovanie prišlo v čase, keď v krajine intenzívne diskutujú o členstve v Severoatlantickej aliancii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Fínska bezpečnostná spravodajská služba Supo varovala pred nebezpečenstvom "rozsiahleho ruského zasahovania a nezákonného sledovania". Jej riaditeľ Antti Pelttari povedal, že fínska spoločnosť musí byť ostražitá, pokiaľ ide o možné pokusy Ruska o ovplyvnenie fínskeho procesu rozhodovania o členstve v NATO.



Supo upozornilo fínske firmy, aby boli neustále v strehu pred hrozbou kybernetických útokov, ktoré by mohli smerovať na kritickú infraštruktúru.



Začiatkom tohto mesiaca dopravný úrad Traficom uviedol, že dostal od lietadiel vo východnom Fínsku "početné" hlásenia o rušení navigačného systému GPS, no nedokázal identifikovať zdroj rušenia.



Severská krajina má s Ruskom hranicu dlhú 1340 kilometrov. Od druhej svetovej vojny zostalo Fínsko vojensky neutrálne, aby sa vyhlo eskalácii napätia s východným susedom, pripomína AFP. Ruská invázia na Ukrajine však zmenila vnímanie fínskej verejnosti, ktorá v súčasnosti väčšinovo podporuje vstup do NATO.



Cez víkend fínsky prezident Sauli Niinistö povedal, že snaha o členstvo v NATO môže vyvolať "drsnú" ruskú odpoveď vrátane narušení vzdušného priestoru alebo pozemnej hranice. Trvá na tom, že rozhodnúť by mal v tejto veci parlament. Poslanci majú začiatkom apríla dostať vládnu správu, v ktorej budú uvedené riziká a výhody vstupu Fínska do Aliancie.



Helsinki boli už v minulosti predmetom tzv. hybridnej taktiky zo strany Moskvy. Rusi opakovane narušili vzdušný priestor Fínska a v roku 2016 pustili cez fínske hranice 1700 migrantov, spresňuje AFP.