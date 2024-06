Fínske lietadlá F-18 sa prvýkrát pridali k misii NATO

Bukurešť 11. júna (TASR) - Fínsko sa od utorka v Rumunsku zúčastňuje na svojej prvej vojenskej misii od svojho vstupu do aliancie NATO v apríli 2023, píše TASR.



Ako spresnila agentúra Reuters, Fínsko vyslalo do Rumunska sedem stíhačiek F-18, ktoré budú podnikať ochranné misie spolu s rumunskými a britskými lietadlami.



Veliteľ fínskych vzdušných síl Johan Anttila v príhovore k vojakom nastúpeným na leteckej základni v Mihail Kogalniceanu neďaleko Konstance uviedol, že takáto misia pomôže urýchliť integráciu Fínska do NATO. Dodal, že fínski vojaci sa takto veľa naučia a súčasne aj posilnia kolektívnu obranu aliancie NATO a jej nástroje na odstrašenie od vojenskej agresie.



Vstupom do NATO Fínsko ukončilo éru svojej neutrality, zhruba zdvojnásobilo dĺžku priamej hranice Organizácie Severoatlantickej zmluvy s Ruskom a v čase vojny na Ukrajine aj posilnilo východné krídlo NATO.



Rumunsko je členom NATO od roku 2004 a bolo medzi prvými štátmi aliancie, ktoré schválili vstup Fínska. Rumunsko má 650 kilometrov dlhú hranicu s Ukrajinou a stáva sa, že drony, ktoré ruská armáda vysiela do útokov na ukrajinské prístavy na brehu Dunaja, zablúdia aj nad rumunské územie.



Na území Rumunska sa nachádza aj regionálne centrum na výcvik posádok stíhacích lietadiel F-16, kde sa čoskoro ukrajinskí piloti začnú učiť lietať na lietadlách tohto typu poskytnutých Holandskom.