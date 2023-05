Fínske noviny ukrývajú pre Rusov správy o vojne do videohry

Helsinki 3. mája (TASR) - Fínske noviny Helsingin Sanomat v stredu uviedli, že obchádzajú ruské mediálne obmedzenia o vojne na Ukrajine a správy o nej ukrývajú v online hre Counter-Strike populárnej medzi ruskými hráčmi. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Zatiaľ čo Helsingin Sanomat a ďalšie zahraničné nezávislé médiá sú v Rusku zablokované, online hry zatiaľ nie," povedal šéfredaktor novín Antero Mukka. "Myslím si, že Rusi majú tiež právo poznať nezávislé informácie založené na faktoch, aby mohli sami robiť životné rozhodnutia," uviedol.



V taktickej streleckej videohre Counter-Strike medzi sebou bojujú teroristi a protiteroristické jednotky. Zatiaľ čo oficiálne súboje majú asi desiatku levelov a rôzne prostredia, vývojárska spoločnosť Valve hráčom umožňuje vytvárať si aj vlastné miesta súbojov. Následne si ich môže ktokoľvek stiahnuť a používať.



Denník Helsingin Sanomat to využil na obchádzanie ruskej cenzúry a svoju iniciatívu predstavil na Svetový deň slobody tlače (3. mája). "Aby sme zdôraznili slobodu tlače, vytvorili sme slovanské mesto nazvané Vojna...," povedal Mukka.



Do suterénu jedného z bytových domov v sovietsky vyzerajúcom meste ukryli miestnosť, kde môžu hráči nájsť ruskojazyčné správy o invázii Kremľa od spravodajcov fínskych novín. "V tejto miestnosti nájdete našu dokumentáciu reality vojny na Ukrajine," povedal Mukka. Sú to "informácie, ktoré nie sú dostupné v zdrojoch ruskej štátnej propagandy," poznamenal.



Steny digitálnej miestnosti osvetlené červeným svetlom sú oblepené fotografiami a novinovými článkami o udalostiach vojny vrátane masakrov v mestách Buča či Irpiň. Je tam tiež mapa Ukrajiny s miestami útokov ruských síl na civilné obyvateľstvo a v pozadí znejú v ruštine nahrávky z fínskych novín.



Novú miestnosť noviny predstavili v pondelok a odvtedy si ju stiahlo už najmenej 2000 hráčov. Nateraz sa však nedá presne zistiť v ktorých krajinách. Counter-Strike však hrajú asi štyri milióny Rusov a často sú vo veku, keď ich čaká odvod do armády alebo mobilizácia.