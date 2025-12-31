< sekcia Zahraničie
Fínske úrady zadržali loď po poškodení kábla vo Fínskom zálive
Operátor Elisa v stredu zistil poruchu na svojom kábli a nahlásil ju fínskym úradom.
Autor TASR
Helsinki 31. decembra (TASR) - Fínska pobrežná stráž zadržala loď, ktorá v stredu pravdepodobne poškodila podmorský telekomunikačný kábel medzi Helsinkami a Tallinnom vo Fínskom zálive. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Fínska polícia nezverejnila podrobnosti o pôvode plavidla. Loď pravdepodobne poškodila kábel, ktorý vlastní fínsky telekomunikačný operátor Elisa a nachádza sa vo výlučnej ekonomickej zóne Estónska, uviedla polícia vo vyhlásení.
Pohraničná stráž plavidlo zastavila, nariadila mu zdvihnúť kotvu a presunúť sa do fínskych teritoriálnych vôd.
Fínska polícia vyšetruje incident ako „závažné poškodenie, pokus o závažné poškodenie a závažné narušenie telekomunikácií“. Spolupracuje aj s úradmi v zahraničí vrátane tých v Estónsku.
K najnovšiemu incidentu sa na sieti X vyjadril aj fínsky prezident Alexander Stubb. „Fínsko je pripravené na bezpečnostné výzvy rôzneho druhu a podľa potreby na ne reaguje,“ napísal.
AFP konštatuje, že v uplynulých rokoch došlo v Baltskom mori k viacerým poškodeniam energetickej a komunikačnej infraštruktúry vrátane podmorských káblov a plynovodov.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 označuje mnoho odborníkov a politikov tieto incidenty za sabotáže v réžii Ruska a súčasť jeho hybridnej vojny proti západným krajinám.
