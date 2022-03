Fínske železnice vypravia na trati Helsinki-Petrohrad posilové vlaky

Helsinki 5. marca (TASR) - Fínsky železničný operátor posilňuje vlakové spojenie na trati Helsinki – Petrohrad, pretože registruje rastúci záujem Rusov o odchod zo svojej vlasti.



Fínska televízia Yle v sobotu informovala, že do Fínska už vysokorýchlostným vlakom triedy Allegro a autobusmi obsluhujúcimi 400-kilometrovú trasu medzi Petrohradom a Helsinkami pricestovali v posledných dňoch "tisíce ľudí".



Hovorca štátnej železničnej spoločnosti VR Group informoval, že "vo viacerých dňoch budúceho týždňa" sa pokúsia vypraviť posilové vlaky. Dodal, že vlaky smerom z Fínska do Ruska "sú prakticky prázdne".



Podľa agentúry DPA sa mnohí prichádzajúci Rusi obávajú, že ruský prezident Vladimir Putin by mohol ruské hranice úplne zavrieť a vyhlásiť v krajine stanné právo, čo by bola ďalšia rana pre ťažko skúšanú ruskú opozíciu a disent.



Putin však v sobotu deklaroval, že v súčasnosti neplánuje v Rusku vyhlásiť ani stanné právo, ani výnimočný stav.



Rusko a Fínsko majú spoločnú hranicu v dĺžke približne 1300 kilometrov, dodala DPA.