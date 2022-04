Fínski colníci zabavili ruské umelecké diela za vyše 42 miliónov eur

Helsinki 6. apríla (TASR) - Fínski colníci cez víkend zabavili tri zásielky vypožičaných cenných umeleckých diel, ktoré sa vracali do Ruska z talianskych a japonských múzeí a galérií. Urobili tak v súvislosti so sankciami, ktoré na Rusko uvalila EÚ. V stredu o tom informovali colné úrady. TASR správu prevzala od agentúr AFP a Reuters.



"Zásielka obsahovala umelecké diela nevyčísliteľnej hodnoty," uviedol riaditeľ colného úradu Hannu Sinkkonen. Dodal, že kvôli poisteniu boli diela ohodnotené na viac ako 42 miliónov eur.



Sochy, maľby a historické predmety vypožičané Talianskom pochádzajú z galérie Ermitáž a múzea Carskoje Selo v Petrohrade a z moskovskej Štátnej Tretiakovskej galérie. Japonsko malo diela z Puškinovho múzea v Moskve.



Fínski predstavitelia informovali, že diela budú uložené v sklade, kým sa situácia neobjasní alebo kým sa nezrušia sankcie. Dodali, že zabavenie predmetov ministerstvo zahraničných vecí prediskutovalo s ruským veľvyslancom vo Fínsku. "Čo sa týka presunu a skladovania týchto diel, radili sme sa s odborníkmi," uviedol Sinkkonen. Dodal, že zásielky otvárať nebudú.



Európska únia v marci zakázala predaj, dodávky, prevoz alebo export luxusných tovarov – vrátane umeleckých diel – do Ruska. Podľa fínskych predstaviteľov je v tejto súvislosti desať ľudí podozrivých z porušenia sankčného režimu.



Odkedy EÚ uvalila sankcie na Rusko, fínski colníci zakázali 21 luxusným jachtám opustiť fínske vody, kým sa nevyšetrí, či patria osobám na sankčnom zozname. Jednu z týchto jácht skonfiškovali.