Fínski colníci zhabali na hranici s Ruskom drony a ďalšie predmety

Helsinki 3. augusta (TASR) - Fínska colná správa v stredu oznámila, že na hraniciach s Ruskou federáciou zhabala drony a ďalšie predmety, na ktoré sa vzťahujú sankcie EÚ a mohli by byť použité na posilnenie "priemyselných a vojenských schopností" Moskvy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Colná správa priblížila, že od 22. do 27. júla vykonala na hraniciach s Ruskom vyše 2500 kontrol, pričom zistili zhruba 100 prípadov, keď cestujúci prevážali tovar zasiahnutý sankciami. V súčasnosti je predmetom predbežného vyšetrovania približne 20 prípadov súvisiacich s cestujúcimi osobnej dopravy.



Colníci zaistili okrem iného luxusné predmety či objekty, ktoré by sa dali využiť na vojenské účely, ako napríklad "nástroje využívané v námornej doprave". Predstaviteľ fínskej colnej správy Mikko Gronberg pre AFP uviedol, že zhabané boli aj drony a ďalšie predmety, ktoré momentálne nemôže bližšie komentovať.



AFP pripomína, že do Fínska prichádza čoraz viac ruských turistov, odkedy Rusko 15. júla zrušilo cestovné obmedzenia súvisiace s covidom. V júli prekročilo fínske hranice z Ruska viac než 185.000 osôb, čo je značný nárast oproti 125.000 prechodom zaznamenaných v júni.



Mnohí si však myslia, že turizmus by mal byť v čase vojny na Ukrajine obmedzený. Fínska konzervatívna opozičná strana minulý týždeň podala návrh na zastavenie udeľovania nových víz pre ruských občanov. Fínsky prezident Sauli Niinistö má o tomto kroku vo štvrtok rokovať s vládou. Navrhované opatrenie má podľa všetkého širokú podporu parlamentu.



"Osobne si myslím, že by malo dôjsť k zvýšeniu reštrikcií," povedal pre AFP Aki Lindén z vládnucej strany sociálnych demokratov, ktorý zastupuje premiérku Sannu Marinovú v čase jej dovolenky.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý týždeň povedal, že Rusko "zareaguje veľmi negatívne", ak dôjde zo strany Helsínk k obmedzeniu vydávania víz pre Rusov.