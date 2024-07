Fínski odborníci očakávajú ruské kyberútoky na parížske OH

Paríž/Helsinki 15. júla (TASR) - Fínska firma WithSecure, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou v kybernetickom priestore, očakáva, že nadchádzajúce olympijské hry v Paríži sa stanú terčom zvýšeného počtu kybernetických útokov, predovšetkým zo strany ruských subjektov. Vyplýva to z novej štúdie zverejnenej v pondelok, na ktorú sa odvolala agentúra DPA.



Usporiadatelia letných OH by sa podľa odborníkov z WithSecure mali pripraviť na zvýšené riziko kyberútokov v dôsledku "geopolitických turbulencií". V štúdii poukázali na Rusko ako na najpravdepodobnejší zdroj týchto incidentov.



Odborníci dosiaľ identifikovali tri skupiny s úmyslom narušiť parížske hry vrátane štátom podporovaných aktérov, súkromných "haktivistov" a bežných kyberzločincov.



"Najväčšiu hrozbu pre úspešný a bezproblémový priebeh olympijských hier takmer určite predstavujú ruskí štátni aktéri, ktorí sú schopní a majú v úmysle ohroziť hry aj Francúzsko," uvádza sa v správe.



Ruskí a bieloruskí športovci smú na tohtoročnej olympiáde, ktorá potrvá od 26. júla do 11. augusta, súťažiť iba pod neutrálnou vlajkou v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Zároveň nemôžu mať akúkoľvek spojitosť s armádou a vylúčili ich aj z účasti na otváracom ceremoniáli.



Spoločnosť WithSecure taktiež upozorňuje na zvýšené riziko kyberútokov od štátom sponzorovaných aktérov v Číne, Severnej Kórei a Iráne. Experti v tejto súvislosti poukázali aj na hackerské skupiny a organizované skupiny kyberzločincov mimo Ruska ako potenciálne riziko.



Fínska firma sa domnieva, že hlavným cieľom útočníkov bude prelomiť siete organizátorov a zašifrovať údaje s cieľom narušiť parížsku olympiádu.



Skupiny haktivistov sa podľa DPA zvyčajne vytvoria v aplikácii Telegram a často spôsobujú útoky na internetové služby - webové stránky zahltia obrovským množstvom požiadaviek v snahe o ich znefunkčnenie.



Podľa štúdie sú primárne siete olympijských hier dobre chránené proti kybernetickým útokom, čo znamená, že riziko narušenia je nízke až stredné. Externým sieťam však hrozí riziko strednej úrovne.