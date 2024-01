Fínski umelci požadujú vylúčenie Izraela z tohtoročnej Eurovízie

Helsinki 11. januára (TASR) - Viac ako 1400 profesionálov z fínskeho hudobného priemyslu podpísalo petíciu za zákaz účasti Izraela na tohtoročnej pesničkovej súťaži Eurovízia pre údajné vojnové zločiny v Pásme Gazy. TASR informáciu prevzala zo štvrtkovej správy stanice Sky News.



Ak Izrael nebude vylúčený, autori petície požadujú, aby sa fínska verejnoprávna rozhlasová a televízna stanica Yle na súťaži nezúčastnila. Podobné požiadavky v decembri predložili verejnoprávnemu vysielateľovi aj islandskí hudobníci.



Je neprijateľné, aby si Izrael "účasťou na pesničkovej súťaži Eurovízia vylepšoval svoj imidž", povedal spoluautor petície Lukas Korpelainen pre fínsky denník Hufvudstadsbladet vychádzajúci vo švédčine. Medzi signatármi sú Olavi Uusivirta, Paleface a Axel Ehnström, ktorý reprezentoval Fínsko v roku 2011.



Umelci obviňujú Yle z dvojakého metra, pretože vysielateľ požadoval zákaz účasti Ruska na súťaži v roku 2022 po útoku na Ukrajinu. Zástupca Yle Ville Vilén vtedy povedal, že útok Moskvy je "v rozpore so všetkými hodnotami, ktoré Yle a ďalšie európske vysielacie spoločnosti reprezentujú". EBU krátko nato zakázala Rusku účasť na Eurovízii.



Vilén uviedol, že situácia na Ukrajine a v Pásme Gazy "nie je úplne rovnaká". "Nech je to akokoľvek hrozné, nie je to vojna s medzištátnou agresiou ako medzi Ruskom a Ukrajinou," povedal koncom minulého roka pre fínsky bulvárny denník Ilta-Sanomat.



Vedúci komunikačného oddelenia Yle Jere Nurminen pre Hufvudstadsbladet uviedol, že situáciu sledujú a rokujú s EBU a ďalšími verejnoprávnymi vysielateľmi. Vedenie Yle sa plánuje stretnúť aj s autormi petície.



Vlani v anglickom Liverpoole zvíťazila švédska speváčka Loreen s piesňou "Tattoo" a tohtoročná Eurovízia sa preto uskutoční 7.-11. mája vo švédskom Malmö.