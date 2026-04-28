Fínsko a Estónsko potvrdili meškanie obranných prostriedkov z USA
Autor TASR
Helsinki 28. apríla (TASR) - Dodávky niektorých amerických obranných zariadení do Európy sa oneskorujú v dôsledku vojny na Blízkom východe. V utorok to uviedli prezidenti Fínska a Estónska, píše TASR podľa Reuters.
Fínsky prezident Alexander Stubb povedal, že niektoré americké dodávky idú pre vojnu v Iráne na iné miesta, ale pre svoju krajinu to nepovažuje za alarmujúce.
Estónsky prezident Alar Karis vyhlásil, že jeho krajina bola informovaná o meškaní súvisiacom s raketovými systémami HIMARS. „To dáva signál, že v Estónsku a vo všeobecnosti v Európe, by sme mali oveľa rýchlejšie rozvíjať náš obranný priemysel,“ dodal Karis.
Agentúra Reuters 16. apríla s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou napísala, že americkí predstavitelia informovali niektorých európskych partnerov, vrátane Pobaltia a Škandinávie, že niektoré predtým zmluvne dohodnuté dodávky zbraní sa pravdepodobne oneskoria, pretože vojna na Blízkom východe zásoby zbraní vyčerpáva.
