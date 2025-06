Fínsko a Holandsko dúfajú v prijatie sankcií proti Rusku

Brusel 26. júna (TASR) - Pred štvrtkovým summitom Európskej rady v Bruseli vyzval fínsky premiér Petteri Orpo na potrebu získať podporu Maďarska a Slovenska pre nový, v poradí už 18. balík sankcií proti Rusku. Predseda holandskej vlády Dick Schoof vyjadril nádej, že opatrenia budú schválené aj napriek výhradám týchto krajín, informuje osobitný spravodajca TASR.



Slovenský premiér Robert Fico však avizoval, že pripravovaný balík zatiaľ nepodporí a bude požadovať odloženie hlasovania, kým sa nevyriešia výhrady Slovenska týkajúce sa zabezpečenia dodávok zemného plynu po roku 2027.



Predseda vlády SR zopakoval, že ide o veľký problém, ktorý by výrazne poškodil Slovensko. Ešte pred summitom preto mal rokovať aj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Na tomto stretnutí chce oceniť, že v záveroch summitu má byť jeden odsek, ktorý zohľadní obavy Slovenska. Tento text je však podľa Fica len rámcový a zatiaľ nehovorí nič o tom, čo sa dá pre SR v tejto situácii urobiť.



Snaha Európskej únie obmedziť príjmy Ruska z predaja fosílnych palív, ktoré Moskva podľa nej využíva na financovanie vojny proti Ukrajine, je práve jednou z hlavných tém štvrtkového summitu. V hre sú dve iniciatívy – plán REPowerEU, ktorého cieľom je úplne zastaviť dovoz ruského plynu do členských štátov EÚ od 1. januára 2028, a nový sankčný balík.



Hoci ani jeden z návrhov nevyžaduje okamžité schválenie na summite, podpora zo strany lídrov členských krajín je podľa portálu Politico rozhodujúca pre ďalší vývoj. Maďarsko a Slovensko však vyjadrili nesúhlas s niektorými aspektmi návrhov a požadujú výnimky alebo finančnú podporu, ktorá by im pomohla znížiť závislosť od ruských energií.



Komisár pre energetiku Dan Jörgensen pred zasadnutím poznamenal, že EK je v tejto súvislosti pevne odhodlaná podporovať všetky členské štáty, najmä tie, pre ktoré môže byť postupné vyraďovanie ruského plynu z prevádzky náročnejšie, pri hľadaní alternatív a optimalizácii využívania infraštruktúry.











(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)