Fínsko a Švédsko oznámili, že do NATO vstúpia spoločne

Helsinky 28. októbra (TASR) - Fínska premiérka Sanna Marinová a predseda švédskej vlády Ulf Kristersson v piatok oznámili, že ich krajiny vstúpia do NATO súčasne. Takisto vyjadrili jednotný postoj voči Turecku, ktoré voči ich vstupu vznieslo námietky. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nedávno uviedol, že jeho krajina ešte stále nesúhlasí s prijatím Švédska do Severoatlantickej aliancie.



Erdogan však Marinovej podľa jej vyjadrení povedal, že má viac otázok pre Švédsko než pre Fínsko. Helsinki podľa premiérky Štokholm v tomto procese neopustia.



"Je pre nás veľmi dôležité, aby sa Fínsko a Švédsko pripojili k NATO ruka v ruke," povedala Marinová na spoločnej tlačovej konferencii s Kristerssonom v Helsinkách. Švédsky premiér povedal, že obe krajiny doteraz všetky kroky uskutočňovali spoločne a jedna ani druhá nemajú iné ambície. Takisto pripomenul, že sa má čoskoro stretnúť s Erdoganom.



"Je úplne legitímne, že Turecko dostane potvrdenie o tom, že Švédsko uskutočňuje všetko, k čomu sa Švédsko zaviazalo v rámci dohody," povedal.



Švédsko a Fínsko sa po invázii Ruska na Ukrajinu vzdali dlhoročnej politiky neutrality a podali žiadosti o vstup do NATO. Turecko sa však vyhráža, že ich vstup zmarí, ak mu nevydajú desiatky osôb, ktoré obviňuje z terorizmu.



Švédsko a Fínsko preto v júni uzavreli s Tureckom dohodu, že "dôkladne" preskúmajú žiadosti Ankary o vydanie ľudí podozrivých z pokusu o prevrat v Turecku z roku 2016 a kurdských militantov.