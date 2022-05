Fínsko a Švédsko sa poďakovali USA za podporu rozhodnutia o NATO

Washington 13. mája (TASR) - Fínsky prezident Sauli Niinistö a švédska premiérka Sanna Marinová sa v piatok poďakovali Spojeným štátom za podporu rozhodnutia svojich krajín o členstve v NATO. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a vyhlásení prezidentky a premiéra na sociálnej sieti.



Niinistö a Marinová v piatok absolvovali polhodinový telefonický rozhovor s americkým prezidentom Joeom Bidenom, píše AFP s odvolaním sa na Biely dom. Témou rozhovoru boli podľa fínskeho premiéra "nasledujúce kroky Fínska smerom k členstvu v NATO".



Marinová na Twitteri napísala, že s Bidenom a Niinistöm hovorili o ruskej agresii voči Ukrajine a bezpečnostnej politike dvojice severských krajín (Fínska a Švédska).



Fínsko a Švédsko si dlhé roky zachovávali neutralitu. Ich postoj však zmenila ruská vojenská invázia na Ukrajinu.



Analytik z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) Petr Boháček možný vstup Fínska a Švédska do NATO označil za súčasť "kolosálnych zmien celej bezpečnostnej architektúry Európy v reakcii na ruskú inváziu". Útok Ruska na Fínsko však v prípade vstupu tejto dvojice severských krajín do NATO podľa analytika nie je pravdepodobný.



"Nemyslím si, že by Rusko bolo teraz schopné či odhodlané uskutočniť útok na Fínsko," povedal. "Jednoduchšie uskutočniteľný a predstaviteľný" je však podľa jeho slov ruský útok na Pobaltie.



Tlačový tajomník prezidenta Ruskej federácie Dmitrij Peskov vo štvrtok pred novinármi vyhlásil, že rozširovanie NATO neprispieva k bezpečnosti v Eurázii a vstup Fínska do Aliancie je pre Rusko určite hrozbou. Svojimi vyhláseniami Peskov reagoval na spoločné vyhlásenie Niinistöa a fínskej premiérky Sanny Marinovej, v ktorom vo štvrtok oficiálne oznámili, že podporujú vstup svojej krajiny do NATO. Švédsko má v najbližších dňoch oznámiť svoje rozhodnutie o prípadnom vstupe do Aliancie, ktorý má podporu viacerých parlamentných strán.



Rusko bude podľa Peskova analyzovať situáciu súvisiacu so vstupom Fínska do NATO a vypracuje potrebné opatrenia na zaistenie svojej bezpečnosti.