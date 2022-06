Fínsko a Švédsko v utorok podpíšu protokoly o vstupe do NATO

Madrid 30. júna (TASR) - Švédsko a Fínsko budúci utorok podpíšu protokoly o pristúpení k Severoatlantickej zmluve. Ide o krok potrebný pre oficiálny vstup do NATO. Oznámil to vo štvrtok generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg. Prístupové protokoly musí následne ratifikovať všetkých 30 členských štátov NATO vrátane Slovenska. Tento proces môže trvať šesť až osem mesiacov. Až potom sa môžu obe severské krajiny stať členmi organizácie a súčasťou kolektívnej obrany. TASR o tom informovala na základe agentúr DPA a Reuters.



"Politické rozhodnutie o prizvaní Fínska a Švédska do NATO bolo prijaté na tomto summite už v stredu. Prístupové protokoly budú podpísané v utorok za účasti ministrov zahraničných vecí Fínska a Švédska," povedal Stoltenberg na tlačovej konferencii.



Nemecký kancelár Olaf Scholz oznámil, že jeho krajina spustí ratifikačný proces pre fínske a švédske členstvo v NATO už tento týždeň.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že členstvo Fínska a Švédska v Aliancii výrazne posilní bezpečnosť týchto dvoch severských krajín.



"Fínske a švédske členstvo v NATO je jasným signálom pre Rusko, že Putinove stratégie sú zlé a škodia jeho vlastným záujmom," dodal šéf Elyzejského paláca.



Severoatlantická aliancia počas summitu v Madride rozhodla o prizvaní Fínska a Švédska do svojich radov. Lídri krajín NATO v stredajšom vyhlásení potvrdili politiku otvorených dverí.



"Fínsko a Švédsko sa po vstupe (do Aliancie) stanú bezpečnejšími, NATO bude silnejšie a bezpečnejší bude aj euroatlantický priestor," vyhlásili lídri krajín NATO. Zdôraznili pritom, že bezpečnosť Fínska a Švédska je pre Alianciu mimoriadne dôležitá, a to aj počas prístupového procesu.