Fínsko a Taliansko vyjadrili podporu Ukrajine ohľadom členstva v NATO

Washington 10. júla (TASR) - Fínsky prezident Alexander Stubb v stredu uviedol, že cesta Ukrajiny k členstvu v NATO je nezvratná. Podporu tejto krajine prisľúbil aj taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. TASR informuje podľa agentúr ANSA a Reuters.



"Čím viac ju (Ukrajinu) teraz podporíme, tým skôr môžeme ukončiť vojnu," povedal Stubb novinárom počas summitu NATO vo Washingtone. Taliansko podľa Tajaniho podporuje Ukrajinu a bude ju naďalej podporovať v jej boji voči ruskej invázii.



Taliansky minister zahraničných vecí tiež uviedol, že nedávna cesta maďarského premiéra Viktora Orbána do Moskvy by mohla oslabiť jednotu medzi Európskou úniu a NATO. Pripomenul, že Orbán na takýchto cestách bez mandátu EÚ zastupuje Maďarsko a nie Európsku úniu.



Členské krajiny NATO sa v stredu zhodli na znení záverečného vyhlásenia zo summitu vo Washingtone. Jeho súčasťou je prísľub, že spojenci budú naďalej podporovať Ukrajinu v jej "nezvratnej ceste k plnohodnotnej integrácii do euroatlantických štruktúr vrátane členstva v NATO".



Stubb vyjadril so znením tohto vyhlásenia spokojnosť. "Myslím si, že je veľmi dôležité vyslať Kremľu odtiaľto odkaz, že cesta k členstvu Ukrajiny v NATO je už nezvratná," uviedol.



Ruský prezident Vladimir Putin podľa Stubba rozumie len sile a jeden z cieľov jeho invázie na Ukrajinu utrpí porážku.



Lídri krajín NATO už minulý rok na summite vo Vilniuse prisľúbili Ukrajine, že jej budúcnosť je v Aliancii.