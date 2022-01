Fínsko budúci mesiac zruší všetky pandemické opatrenia

Helsinki 31. januára (TASR) - Vo Fínsku prestanú budúci mesiac platiť všetky pandemické opatrenie zamerané na spomalenie šírenia koronavírusu. Oznámila to v pondelok tamojšia premiérka Sanna Marinová, informovala agentúra AP.



Marinová uviedla, že jej vláda vedená stranou sociálnych demokratov bude rokovať s ďalšími parlamentnými stranami, aby sa spoločne dohodli na časovom pláne rušenia pandemických opatrení.



Od pondelka sa zároveň rušia aj kontroly na hraniciach Fínska s ďalšími krajinami schengenského priestoru. Toto opatrenie bolo v platnosti od konca decembra, pričom ľudia, ktorí pricestujú do Fínska z krajín mimo EÚ, sa budú musieť podrobiť hraničnej kontrole najmenej do 14. februára, uviedla fínska televízia YLE.



Susedné Dánsko plánuje pristúpiť k zrušeniu epidemických opatrení v utorok. Tamojší obyvatelia tak budú mať opäť voľný prístup do reštaurácií, kaviarni, múzeí či nočných klubov, pričom sa ruší aj povinnosť nosenia rúšok.



Naopak susedné Švédsko minulý týždeň oznámilo, že platnosť pandemických opatrení sa v krajine predĺži o dva týždne. Podľa tamojšej ministerky sociálnych vecí Leny Hallengrenovej sa koronavírus v krajine šíri "rekordne" rýchlo. Reštaurácie, kaviarne a bary sa tak musia vo Švédku zatvoriť najneskôr o 23.00 h, pričom vláda vyzvala ľudí, aby pracovali z domu, ak je to možné.