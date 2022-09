Fínsko chce obmedziť alebo zastaviť vstup do krajiny ruským turistom

Helsinki 21. septembra (TASR) - Fínsko v stredu vyhlásilo, že v súvislosti s prebiehajúcou ofenzívou Moskvy na Ukrajine pripravuje "obmedziť alebo úplne zastaviť" vstup do krajiny pre turistov z Ruska. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Toto národné riešenie môže zahŕňať novú legislatívu, ktorá bude prijatá veľmi rýchlo," povedal na tlačovej konferencii fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto.



Fínsko s účinnosťou od septembra drasticky znížilo počet udeľovaných víz pre ruských občanov, a to na desatinu z bežného množstva. Ruskí turisti napriek tomu do Fínska prichádzajú s vízami vydanými niektorou z krajín EÚ, vďaka ktorým sa môžu pohybovať v schengenskom priestore.



"Fínsko nechce byť tranzitnou krajinou pre schengenské víza vydané inými krajinami," povedal Haavisto.



Z prieskumu fínskeho denníka Ilta-Sanomat zverejneného v stredu vyplýva, že približne 70 percent Fínov chce, aby ich krajina prestala udeľovať Rusom turistické víza.



Helsinki volajú po celoeurópskom rozhodnutí čo sa týka limitovania víz pred ruských občanov, avšak šéf fínskej diplomacie poznamenal, že "nie je možné zaručiť, že by sa tak udialo veľmi rýchlo".



Pobaltské štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko, ktoré hraničia s Ruskom, už sprísnili svoje vízové pravidlá pre Rusov, čím sa Fínsko stalo poslednou susednou krajinou Ruska, kadiaľ môžu prechádzať držitelia schengenských víz.



Fínska pohraničná stráž v stredu uviedla, že situácia na hraniciach sa napriek vyhláseniu Moskvy o čiastočnej mobilizácii "značne nezmenila". Popreli tak informácie, že by sa na fínsko-ruských hraniciach tvorili dlhé rady.