Fínsko chce zakázať nevyžiadané fotografie mužských pohlavných údov

Helsinki 13. októbra (TASR) - Fínske orgány navrhli pozmeniť zákon týkajúci sa sexuálneho obťažovania, aby tak zabránili posielaniu nevyžiadaných fotografií mužského pohlavného údu. Obvineným z takéhoto činu by hrozil trest odňatia slobody do výšky šesť mesiacov. Informáciu priniesla v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu fínskeho ministerstva spravodlivosti.



Navrhnutý zákon by rozšíril definíciu sexuálneho obťažovania o "verbálne obťažovanie prostredníctvom obrázkov, správ alebo fotografií so sexuálnym obsahom". Pri porušení zákona by obžalovanému hrozila pokuta, prípadne väzenie, a to v závislosti od závažnosti trestného činu, ktorého sa dopustil.



Súčasné fínske zákony považujú za sexuálne obťažovanie len také konanie, pri ktorom došlo k fyzickému kontaktu. Návrh by mal byť v priebehu budúceho roka predstavený vláde, ktorá ho následne predloží parlamentu, uviedol legislatívny poradca z fínskeho ministerstva spravodlivosti Sami Kiriakos.



Podľa celosvetovej štúdie humanitárnej organizácie v oblasti práv detí Plan International sa zistilo, že 51 percent zo 14.000 opýtaných dievčat a mladých žien zažilo sexuálne obťažovanie na internete. Štúdia navyše uvádza, že približne 35 percent opýtaných vo veku 15 - 21 rokov dostalo fotografie alebo obrázky so sexuálnym obsahom.