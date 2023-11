Fínsko chce zatvoriť hranice s Ruskom pre nárast nelegálnych migrantov

Helsinki 14. novembra (TASR) – Fínska vláda v utorok oznámila, že zvažuje uzatvorenie hraničných priechodov s Ruskom. Moskvu obvinila, že úmyselne vpúšťa do Fínska migrantov aj napriek tomu, že nemajú potrebné cestovné doklady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Fínsky premiér Petteri Orpo vyjadril presvedčenie, že Rusko využíva túto taktiku s cieľom destabilizovať Fínsko. "Zdá sa, že ide o zámerné rozhodnutie (Ruska). Odkaz vlády je jasný: Chceme sa postarať o bezpečnosť našich hraníc," uviedol Orpo.



Fínske vládnuce strany sa dohodli, že ministerstvo vnútra pripraví návrh reštriktívnych opatrení podľa paragrafu 16 zákona o pohraničnej stráži.



"Na základe záznamov pohraničnej stráže sa počet žiadateľov o azyl na východnej hranici v posledných mesiacoch zvýšil," uviedla ministerka vnútra Mari Rantanenová.



Hoci počet žiadateľov podľa nej zostáva relatívne nízky, k výraznému zvýšeniu došlo v krátkom čase. V pondelok k juhovýchodnej hranici dorazilo 39 ľudí, čo je o päť viac ako za celý minulý týždeň.



Fínsko má s Ruskom hranicu dlhú 1340 kilometrov. Moskva v apríli, keď Helsinki vstúpili do Severoatlantickej aliancie (NATO), varovala, že podnikne protiopatrenia "z taktického a strategického hľadiska". Rozhodnutie Fínska vstúpiť do NATO označila za "útok na bezpečnosť Ruska".



Od ruskej invázie na Ukrajinu z vlaňajšieho februára Moskva umožnila prekročiť hranicu ľuďom bez riadnych dokladov, najmä Rusom a Ukrajincom. Od augusta však pribúda ľudí z Blízkeho východu a Afriky. Predovšetkým ide o Iračanov, Somálčanov a Jemenčanov, ktorí do Fínska prichádzajú nelegálne.



Táto škandinávska krajina v súčasnosti buduje 200-kilometrov dlhé oplotenie na úseku hranice s Ruskom. Dokončené by malo byť v roku 2026. Doteraz boli fínske hranice zabezpečené predovšetkým ľahkými drevenými plotmi, ktoré majú zabrániť zatúlaniu hospodárskych zvierat.