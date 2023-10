Čína spolupracuje pri vyšetrovaní poškodenia plynovodu Balticconnector

Oslo 31. októbra (TASR) - Čína spolupracuje pri fínskom vyšetrovaní, ktoré sa zaoberá úlohou lode NewNew Polar Bear plaviacou sa pod vlajkou Hongkongu pri poškodení plynovodu Balticconnector zo začiatku októbra. Povedal to v utorok fínsky premiér Petteri Orpo, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Otvorili sme diplomatické rokovania s Číňanmi a začali sme tiež spolupracovať s čínskymi úradmi. Sľúbili a povedali, že túto spoluprácu chcú," uviedol Orpo.



Fínska polícia, ktorá vedie vyšetrovanie poškodenia plynovodu z 8. októbra, označila plavidlo NewNew Polar Bear za hlavného podozrivého. Zároveň však uviedla, že je ešte príliš skoro na to, aby sa dalo určiť, či bol plynovod poškodený úmyselne alebo či išlo o nehodu.



Neďaleko plynovodu sa totiž našla veľká kotva a predpokladá sa, že patrila práve tejto lodi plaviacej sa pod hongkonskou vlajkou. Podľa vyšetrovateľov plynovod pravdepodobne poškodilo vlečenie tejto kotvy po dne mora.



To, ako bude spolupráca s Čínou pri vyšetrovaní napredovať, sa podľa fínskeho premiéra ukáže v nasledujúcich dňoch. "Musíme byť trpezliví. Pred vyvodzovaním akýchkoľvek záverov musíme mať jasný obraz o tom, čo sa stalo," povedal Orpo.



Čína uviedla, že je ochotná poskytnúť všetky potrebné informácie v súlade s medzinárodným právom.