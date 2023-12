Fínski colníci podozrievajú dve firmy z vyvážania dronov do Ruska

Helsinki 5. decembra (TASR) - Dve fínske firmy sú podozrivé z vyvážania dronov a iných vojenských produktov v hodnote vyše troch miliónov eur do Ruska, čo je v rozpore so sankciami Európskej únie. V utorok to oznámil fínsky colný úrad, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Celkovo máme šesť podozrivých, z nich jeden je od septembra zadržaný," uviedol úrad vo vyhlásení. Dodal, že má podozrenie, že v Rusku takto skončilo takmer 3500 dronov.



V konflikte na Ukrajine sú drony veľmi rozšírené a využívajú sa napríklad na prieskum či ako nosiče výbušnín.



Podozrivé firmy vyvážali aj ďalšie súčiastky či materiály určené pre zastavovanie dronov. Tieto položky mali povolenie na vývoz do inej krajiny, no nakoniec si našli cestu do Ruska, domnievajú sa fínske úrady. Protidronové vybavenie malo napríklad povolenie na vývoz do Kazachstanu.



Fínsky colný úrad uviedol, že vyšetrovaniu čelí jedna osoba zodpovedná za obe podozrivé spoločnosti. Jedna z firiem dohliadala na kúpu sankciovaných tovarov a druhá ich posielala do Ruska, uvádza colný úrad.



"Naše predbežné vyšetrovanie naznačuje, že táto aktivita bola vedená z Ruska," uviedol riaditeľ colnej správy Hannu Sinkkonen.



Prípad zahŕňa porušovanie smerníc a trestný čin vývozu obranných materiálov, pričom v decembri sa ho ujme prokuratúra.



Po invázii Ruska na Ukrajinu uvalila Európska únia na Moskvu 12 sérií sankcií zameraných na vývoz ropy a zemného plynu ako aj technológií a vojenských produktov či iných tovarov.