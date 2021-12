Ľudí budú pri vstupe do Fínska kontrolovať. Čo by mali mať pri sebe?

Helsinki 28. decembra (TASR) - Do Fínska budú môcť od utorka vstúpiť len tí návštevníci zo zahraničia, ktorí absolvovali očkovanie proti chorobe COVID-19 alebo ju už prekonali. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Cudzinci sa musia od utorka 15.00 h SEČ pri vstupe do tejto severskej krajiny preukázať negatívnym testom na prítomnosť koronavírusu, ako aj potvrdením o kompletnom zaočkovaní alebo prekonaní COVID-19. Oznámilo to fínske ministerstvo vnútra v reakcii na rýchle šírenie nového vysokonákazlivého variantu omikron.



Hovorca fínskej pohraničnej stráže pre AFP potvrdil, že bez vyššie spomenutých dokumentov bude cudzincom odopretý vstup do krajiny. Nové pravidlá nebudú platiť pre cudzincov s právom na pobyt vo Fínsku, pracovníkov kritickej infraštruktúry ani pre diplomatov.



Všetci cudzinci musia predložiť "očkovací certifikát a negatívny test nie starší ako 48 hodín," priblížil príslušník pohraničnej stráže Tomi Kivenjuuri.



K sprísňovaniu protiepidemických pravidiel pristúpili v ostatných dňoch viaceré ševerské krajiny. Dánsko minulý týždeň oznámilo, že cudzinci sa budú pri vstupe do krajiny musieť preukázať negatívnym testom bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní. Podobné pravidlá predtým zaviedlo aj Švédsko.