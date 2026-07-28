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Fínsko dočasne obmedzilo lety aj plavbu pri hranici s Ruskom
Obmedzenia pre leteckú a námornú dopravu sa vzťahujú na oblasť v okolí prístavného mesta Kotka na pobreží Fínskeho zálivu.
Autor TASR
Helsinki 28. júla (TASR) - Fínske ozbrojené sily v utorok dočasne zatvorili časť vzdušného a námorného priestoru pozdĺž juhovýchodného pobrežia krajiny pri hranici s Ruskom. Ide o preventívne opatrenia súvisiace s ukrajinskými dronovými útokmi na Rusko, informovala stanica Yle, píše TASR.
Obmedzenia pre leteckú a námornú dopravu sa vzťahujú na oblasť v okolí prístavného mesta Kotka na pobreží Fínskeho zálivu. Podľa armády sú potrebné na to, aby bolo možné bezpečne zabrániť prípadnému vniknutiu dronov, ktoré by mohli do krajiny zablúdiť.
Gubernátor ruskej Leningradskej oblasti, susediacej s Fínskom, Alexander Drozdenko na sieti Telegram v utorok ráno napísal, že protivzdušná obrana v regióne zostrelila tri drony. K žiadnym obetiam ani škodám podľa neho nedošlo.
Fínsko hlásilo za posledné mesiace vniknutie niekoľkých dronov na svoje územie. Ukrajina sa mu koncom marca ospravedlnila za incident, pri ktorom niekoľko jej bezpilotných strojov preniklo do fínskeho vzdušného priestoru. Drony sa zrútili pravdepodobne v dôsledku zásahu ruských systémov elektronického boja.
Obmedzenia pre leteckú a námornú dopravu sa vzťahujú na oblasť v okolí prístavného mesta Kotka na pobreží Fínskeho zálivu. Podľa armády sú potrebné na to, aby bolo možné bezpečne zabrániť prípadnému vniknutiu dronov, ktoré by mohli do krajiny zablúdiť.
Gubernátor ruskej Leningradskej oblasti, susediacej s Fínskom, Alexander Drozdenko na sieti Telegram v utorok ráno napísal, že protivzdušná obrana v regióne zostrelila tri drony. K žiadnym obetiam ani škodám podľa neho nedošlo.
Fínsko hlásilo za posledné mesiace vniknutie niekoľkých dronov na svoje územie. Ukrajina sa mu koncom marca ospravedlnila za incident, pri ktorom niekoľko jej bezpilotných strojov preniklo do fínskeho vzdušného priestoru. Drony sa zrútili pravdepodobne v dôsledku zásahu ruských systémov elektronického boja.