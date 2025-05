Fínsko dokončilo prvých 35 kilometrov plota na hranici s Ruskom

Helsinki/Nuijamma 21. mája (TASR) - Fínsko dokončilo prvých 35 kilometrov zo 4,5 metra vysokého plota na hraniciach s Ruskom. V stredu o tom informovala fínska pohraničná stráž. TASR sa odvoláva na agentúru Reuters.



Plot na 200 z 1344 kilometrov dlhej hranici Fínsko začalo stavať minulý rok v reakcii na nárast ilegálnej migrácie. Podľa Helsínk bola migrácia zámerne podnecovaná Moskvou.



Plot tvorí 3,5 metra vysoké kovové pletivo zakončené metrovým zvitkom ostnatého drôtu. Dopĺňajú ho kamery, senzory, reproduktory a reflektory a podľa pohraničnej stráže bude dokončený do konca roku 2026.



„Hlavným účelom plota je kontrolovať veľkú masu ľudí, ktorí sa snažia dostať z Ruska do Fínska," povedal agentúre Reuters zástupca veliteľa juhovýchodného pohraničného sektora Antti Virta.



Dlhodobo neutrálne Fínsko v roku 2023 vstúpilo do NATO v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. V tom istom roku prišlo cez fínske hranice z Ruska približne 1300 migrantov z tretích krajín, aby požiadali o azyl. Helsinki následne na neurčito uzavreli všetkých osem hraničných priechodov do Ruska. Odvtedy podľa Reuters na hraniciach nezaznamenali žiadnych migrantov.



Fínsko pre uzavretie hranice a stavbu plota kritizuje nielen Moskva, ktorá to označila za prejav protiruských postojov. Európsky súd pre ľudské práva požiadal Fínsko, aby odôvodnilo časovo neobmedzené uzavretie hranice.



Pohraničná stráž rozhodnutie postaviť plot obhajuje. „Hraničná bariéra je absolútne nevyhnutná na zachovanie bezpečnosti hraníc,“ povedal vedúci operačného oddelenia stráže Samuel Siljanen. „Z pohľadu pohraničnej stráže zlepšuje našu schopnosť vykonávať hraničný dozor, konať, ak dôjde k nejakému narušeniu hranice alebo k incidentu na nej,“ vysvetlil.