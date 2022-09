Fínsko drasticky znižuje počet udeľovaných víz pre ruských občanov

Helsinki 1. septembra (TASR) - Fínsko od štvrtka znižuje počet udeľovaných víz pre ruských občanov na desatinu z bežného množstva. Rusi budú môcť požiadať o víza len raz týždenne a iba v štyroch ruských mestách ležiacich pri hraniciach s Fínskom: v Moskve, Petrohrade, Murmansku a Petrozavodsku. Ide o prejav solidarity s Ukrajinou, ktorú ruské sily napadli 24. februára a vojna tam trvá už vyše pol roka. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Fínsko, ktoré s Ruskom zdieľa najdlhšiu hranicu spomedzi všetkých členských štátov Európskej únie, týmto rozhodnutím reagovalo na narastajúci tlak zo strany politikov i bežných občanov. Tí totiž žiadali obmedziť pohyb ruských turistov v tejto severskej krajine v čase, keď Moskva na Ukrajine naďalej vedie svoju vojenskú ofenzívu.



"Je dôležité, že v čase, keď Ukrajinci trpia, by normálny cestovný ruch nemal pokračovať ako obvykle," povedal v stredu v Prahe na stretnutí šéfov diplomacií krajín EÚ fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto.



Rezort fínskej diplomacie okrem toho uviedol, že tamojšia vláda v súčasnosti skúma možnosť zavedenia nového typu humanitárnych víz, ktoré by umožnili do Fínska pricestovať obhajcom ľudských práv v Rusku, ako aj členom tamojšej občianskej spoločnosti a tiež novinárom kritickým voči Kremľu.



Ministri zahraničných vecí EÚ, ktorým predsedal šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, sa tento týždeň v metropole ČR dohodli na sprísnení vízových pravidiel pre Rusov, avšak nedospeli k zhode čo sa týka úplného zákazu udeľovania víz pre ruských občanov.



Takýto tvrdý postoj požadovali Poľsko a pobaltské štáty. Šéfovia diplomacií však uznali, že každý štát EÚ môže prijímať v otázke ruských víz vlastné opatrenia. Prijaté bolo len politické uznesenie, nie formálna dohoda. Napriek tomu sa už so zmrazením vízovej dohody z roku 2007, ktorá poskytovala ruským turistom určité výhody, počíta.