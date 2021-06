Fínsko hlási po návrate fanúšikov z Ruska nárast v prípadoch nákazy

Helsinki 24. júna (TASR) - Fínski futbaloví fanúšikovia, vracajúci sa z Ruska po zápasoch v rámci majstrovstiev Európy, spôsobili vo svojej krajine prudký nárast v počte denných prípadov nákazy koronavírusom, oznámili vo štvrtok fínske zdravotnícke úrady. Citovala ich tlačová agentúra Reuters.



Fínsky futbalový národný tím utrpel tento mesiac v Petrohrade dve porážky a potom bolo zaznamenané na dvoch hraničných priechodoch takmer 100 prípadov infekcie, väčšinou medzi vracajúcimi sa fanúšikmi, spresnili úrady.



Celkovo denný počet nových prípadov stúpol potom vo Fínsku z približne 50 na vyše 100, ukazujú oficiálne údaje.



"Ide o ľudí, ktorí boli na zápasoch. Evidentne sa tam nákaza šírila až prekvapujúco, Fíni boli totiž v kontakte prevažne medzi sebou - ale koronavírusom sa nakazili už za pár dní," povedal pre Reuters Risto Pietikäinen, hlavný lekár nemocnice v okrese, do ktorého patrí aj hlavný hraničný priechod.



Fínsky inštitút zdravia uviedol, že medzi Fínmi, ktorí cestovali do ruského Petrohradu, zistili takmer 100 infikovaných a tento počet bude pravdepodobne rásť.



Najviac infikovaných zistili medzi ľuďmi v 15 autobusoch, ktoré vyrazili z Petrohradu do Fínska 22. júna.



Úrady očakávajú, že v najbližších dňoch budú mať pozitívne testy ďalší ľudia, lebo inkubačná doba koronavírusu je dlhá a úrady nemohli otestovať všetkých prichádzajúcich fanúšikov, kým v utorok večer nezatvorili hlavný hraničný priechod.



Fínsko však stále patrí ku krajinám najmenej zasiahnutým pandémiou. Táto krajina s 5,5 milióna obyvateľov hlásila 969 úmrtí a hospitalizovaných má iba 33 ľudí chorých na COVID-19, dodala agentúra Reuters.