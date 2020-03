KORONAVÍRUS: Fínsko hlási šesť nakazených, prvý prípad je aj v Škótsku

Koronavírusu SARS-CoV-2 na celom svete podľahlo už viac ako 3000 ľudí

Južná Kórea informovala o takmer 500 nových prípadoch nakazenia SARS-CoV-2

Pracovníci v ochranných odevoch dezinfikujú proti koronavírusu autobusové parkovisko v juhokórejskom Soule 26. februára 2020. Foto: TASR/AP

Štokholm/Londýn 1. marca (TASR) - Novým typom koronavírusu je vo Fínsku infikovaných šesť ľudí. Bilancia sa zvýšila v nedeľu, keď boli pozitívne testované ďalšie tri osoby.Vírus SARS-CoV-2 bol najnovšie zistený u dieťaťa a seniora, ktorí boli v kontakte so ženou diagnostikovanou na nový typ koronavírusu v piatok. Žena nedávno navštívila severné Taliansko, spresnil fínsky inštitút pre zdravie a zdravotnú starostlivosť. Táto nakazená trojica je momentálne v domácej izolácii.Podľa DPA v Helsinkách v domácej karanténe bude z preventívnych dôvodov aj asi 130 ľudí, ktorí bývajú obvykle v kontakte s nakazeným dieťaťom. Ide o jeho spolužiakov, učiteľov a členov futbalového tímu.V nedeľu sa nakazenie novým koronavírusom zistilo aj u ďalšej osoby nakazenej od ženy, ktorá sa infikovala počas svojej nedávnej návštevy Milána.Počet ľudí nakazených novým koronavírusom stúpol medzičasom aj v Británii po tom, ako v nedeľu diagnostikovali prvý prípad nakazenia aj v Škótsku.Po tom, ako v Anglicku v nedeľu potvrdili 12 nových prípadov nákazy koronavírusom, celkový počet nakazených v Spojenom kráľovstve sa zvýšil na 36 osôb, informovala na svojej webovej stránke stanica Sky News.Ide o najvyšší nárast počtu nakazených osôb za jeden deň, odkedy v Británii koncom januára zaznamenali prvé dva prípady nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.Minister zdravotníctva Matt Hancock v nedeľu povedal, že v prípade rozsiahleho prepuknutia nákazy bude "na stole viacero možností" vrátane zákazu väčších verejných zhromaždení a uzavretia miest.Vláda takisto oznámila, že má pripravený plán na boj s koronavírusom. Ten zahŕňa aj povolanie lekárov, ktorí sú na dôchodku, naspäť do práce.Čína v pondelok oznámila ďalších 42 úmrtí na nový typ koronavírusu, čím počet obetí tohto ochorenia na celom svete prekročil hranicuČínska Národná zdravotnícka komisia informovala, že všetky nové smrteľné prípady boli zaznamenané v provincii Chu-pej, odkiaľ sa choroba na prelome rokov postupne rozšírila do viac ako 60 krajín sveta. Čína nateraz eviduje 2912 obetí nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.Čínske zdravotnícke úrady nahlásili v pondelok 202 nových potvrdených prípadov nakazenia, čo je najnižší počet nových infekcií za deň od konca januára. V Číne sa počet nových prípadov nakazenia postupne znižuje. Mimo územia provincie Chu-pej ich v pondelok hlásili iba šesť.Podľa bilancie dostupnej k pondelku 01.00 h SEČ je na celom svete vírusom SARS-CoV-2 nakazených vyše. Vyliečených je viac ako. Počas víkendu o prvých smrteľných prípadoch informovali Spojené štáty i Austrália.Južná Kórea v pondelok oznámila 476 nových prípadov nakazenia koronavírusom, čím sa celkový počet infikovaných osôb v tejto krajine zvýšil na 4212. Južná Kórea má tak po Číne druhú najvyššiu mieru chorobnosti.Chorobe COVID-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 doteraz v Južnej Kórei podľahlo 22 ľudí - väčšinou ide o osoby s horším zdravotným stavom.Až 60 percent potvrdených prípadov sa spája s náboženským hnutím Sinčchondži a mestom Tegu a okolím, ktoré je epicentrom nákazy v Južnej Kórei.