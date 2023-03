Fínsko hlási výrazné oslabenie ruských spravodajských operácií

Helsinki 30. marca (TASR) - Vyhostenie viacerých predstaviteľov ruských spravodajských služieb či skutočnosť, že im boli zamietnuté víza, počas minulého roku výrazne oslabili spravodajské operácie Moskvy vo Fínsku. Vo štvrtok to uviedla Fínska bezpečnostná a spravodajská služba (SUPO), na ktorú sa odvoláva agentúra AP.



Riaditeľ SUPO Antti Pelttari poznamenal, že počet pracovníkov ruských spravodajských služieb vo Fínsku sa v roku 2022 znížil na zhruba polovicu. Dodal, že hlavným dôvodom boli vyhostenia osôb podozrivých zo špionáže a tiež fakt, že im neboli udelené víza.



SUPO skonštatovala, že na podmienky operácií ruských tajných služieb mali výrazný dosah aj cestovné obmedzenia na rusko-fínskych hraniciach zavedené v súvislosti s vojnou na Ukrajine.



Predstavitelia SUPO uviedli, že hlavným nástrojom ruských spravodajských služieb v zahraničí tradične bývajú operácie prebiehajúce pod diplomatickým krytím. Vzhľadom na výpadok v ľudských zdrojoch sa Moskva preto snažila okrem iných metód posilniť kybernetickú špionáž.



Rusko, Čína a niektoré ďalšie krajiny patrili k najaktívnejším, čo sa týka spravodajských operácií zameraných na získanie informácií pre ich vlastné zámery a proti záujmom Fínska, uviedla SUPO.



Fínsko, ktoré vlani v máji spoločne so Švédskom požiadalo o vstup do Severoatlantickej aliancie, zdieľa s Ruskom 1340-kilometrovú pozemnú hranicu. SUPO minulý rok v septembri varovala, že budúce členstvo Fínska v NATO by z tejto severskej krajiny mohlo spraviť potenciálne "lákavejší" cieľ pre operácie ruských spravodajských služieb. Moskva by sa týmto spôsobom tiež mohla snažiť získať tajné správy súvisiace s NATO.