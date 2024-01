Fínsko: Hranice s Ruskom zostanú uzavreté do 11. februára

Helsinki 11. januára (TASR) - Fínsko predĺži uzatvorenie hraníc s Ruskom do 11. februára, oznámilo vo štvrtok ministerstvo vnútra v Helsinkách. Dôvodom sú obavy z nárastu počtu žiadateľov o azyl, informuje agentúra Reuters.



Predĺženie uzatvorenia hraníc avizovala už v stredu fínska ministerka poľnohospodárstva Sari Essayahová.



Fínska vláda vlani v novembri zatvorila všetky hraničné priechody s Ruskom z dôvodu narastajúceho počtu migrantov. Helsinki zároveň obvinili Moskvu zo zvážania ľudí na fínske hranice. Kremeľ to poprel.



Dva priechody boli v decembri nakrátko otvorené, na územie Fínska však vtedy počas dvoch dní z Ruska prišlo viac než 300 žiadateľov o azyl. Fínsko sa následne rozhodlo všetky priechody uzavrieť až do 15. januára a teraz toto opatrenie ešte predĺžilo.