Viete, kde žijú najšťastnejší ľudia? Rebríček krajín môže prekvapiť

Rebríček šťastia na základe trojročného priemeru 2020 až 2022

1. Fínsko

2. Dánsko

3. Island

4. Izrael

5. Holandsko

6. Švédsko

7. Nórsko

8. Švajčiarsko

9. Luxembrusko

10. Nový Zéland

11. Rakúsko

12. Austrália

13. Kanada

14. Írsko

15. USA

16. Nemecko

17. Belgicko

18. Česko

19. Veľká Británia

20. Litva

21. Francúzsko

22. Slovinsko

23. Kostarika

24. Rumunsko

25. Singapur

26. Spojené Arabské Emiráty

27. Taiwan

28. Uruguaj

29. SLOVENSKO

30. Saudská Arábia

31. Estónsko

32. Španielsko

33. Taliansko

34. Kosovo

35. Čile

36. Mexiko

37. Malta

38. Panama

39. Poľsko

40. Nikaragua

41. Lotyšsko

42. Bahrajn

43. Guatemala

44. Kazachstan

45. Srbsko

46. Cyprus

47. Japonsko

48. Chorvátsko

49. Brazília

50. Salvador

51. Maďarsko

52. Argentína

53. Honduras

54. Uzbekistan

55. Malajzia

56. Portugalsko

57. Južná Kórea

58. Grécko

59. Maurícius

60. Thajsko

61. Mongolsko

62. Kirgistan

63. Moldavsko

64. Čína

65. Vietnam

66. Paraguaj

67. Čierna Hora

68. Jamajka

69. Bolívia

70. Rusko

71. Bosna a Hecegovina

72. Kolumbia

73. Dominikánska republika

74. Ekvádor

75. Peru

76. Filipíny

77. Bulharsko

78. Nepál

79. Arménsko

80. Tadžikistan

81. Alžírsko

82. Hong Kong

83. Albánsko

84. Indonézia

85. Juhoafrická republika

86. Kongo

87. Severné Macedónsko

88. Venezuela

89. Laos

90. Gruzínsko

91. Guinea

92. Ukrajina

93. Pobrežie Slonoviny

94. Gabon

95. Nigéria

96. Kamerun

97. Mozambik

98. Irak

99. Palestína

100. Maroko

101. Irán

102. Senegal

103. Mauritánia

104. Burkina Faso

105. Namíbia

106. Turecko

107. Ghana

108. Pakistan

109. Niger



New York 20. marca (TASR) – Za krajinu s najšťastnejším obyvateľstvom už šiesty rok po sebe vyhlásili Fínsko. Vyplýva to zo Správy o šťastí vo svete 2023, ktorú v pondelok zverejnila nezisková organizácia spojená s OSN, informuje TASR.Správa posudzuje šťastie obyvateľov jednotlivých krajín na základe toho, ako sami vnímajú faktory ovplyvňujúce ich život. Kritériami sú napríklad dĺžka života, hrubý domáci produkt na obyvateľa, sociálna podpora, korupcia, postoje v komunitách či sloboda pri životných rozhodnutiach.Na vrchole aktuálneho "rebríčka šťastia" je trojica severoeurópskych krajín – za Fínskom sa umiestnili Dánsko a Island. Prvú desiatku dopĺňajú Izrael, Holandsko, Švédsko, Nórsko, Švajčiarsko, Luxembursko a Nový Zéland.Slovensku patrí 29. miesto, čo je zlepšenie o šesť priečok. Zo susedných krajín nás predbehli Rakúsko a Česká republika, ktoré obhájili 11. a 18. miesto. Poľsko skončilo na 48., Maďarsko na 51. a Ukrajina na 92. priečke.Na opačnom, najmenej šťastnom konci rebríčka sa znova umiestnili Afganistan a Libanon.Autori tohtoročnej správy vyzdvihli, že celosvetovo zostalo hodnotenie šťastia za posledné tri roky na "pozoruhodne" rovnakej úrovni, a to aj napriek pandémii covidu, uviedla agentúra DPA.Dôvodom na optimizmus je aj to, že ľudia hodnotia prívetivosť iných, najmä pri pomoci cudzím, o štvrtinu lepšie než pred pandémiou.povedal jeden z autorov John Helliwell pre stanicu CNN.Správu o šťastí vo svete publikuje Sieť riešení udržateľného rozvoja (SDSN), ktorú v roku 2012 založila OSN. Vychádza z každoročných prieskumov verejnej mienky spoločnosti Gallup v jednotlivých krajinách.