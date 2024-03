Fínsko je siedmy rok po sebe najšťastnejšou krajinou na svete

Helsinki 20. marca (TASR) - Fínsko sa siedmy rok po sebe stalo krajinou s najšťastnejším obyvateľstvom na svete. Slovensko sa v rebríčku Správy o šťastí vo svete 2024 umiestnilo na 45. mieste. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnila nezisková organizácia spojená s OSN, informuje TASR.



Slovensko si oproti minuloročnému hodnoteniu pohoršilo o 16 priečok. Zo susedných krajín nás predbehli Rakúsko (14. miesto), Česká republika (18. miesto) a Poľsko (35. miesto). Maďarsko skončilo na 56. priečke a Ukrajina obsadila 105. miesto.



Do najlepšej desiatky rebríčka patria všetky severské krajiny. Dánsko, Island a Švédsko sa umiestnili na 2. až 4. mieste, Nórsko skončilo siedme. Medzi päť krajín s najšťastnejším obyvateľstvom na svete patrí aj Izrael.



Na opačnom, najmenej šťastnom konci rebríčka 143 krajín sa opäť umiestnili Afganistan a Libanon.



Šťastie obyvateľov je v správe posudzované na základe toho, ako sami vnímajú faktory ovplyvňujúce ich život. Medzi kritéria patrí dĺžka života, hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa, sociálna podpora, korupcia, postoje v komunitách či sloboda pri životných rozhodnutiach. Tohtoročná správa analyzovala obdobie medzi rokmi 2021 a 2023.



Správa o šťastí vo svete po prvýkrát zahŕňa aj hodnotenie podľa vekových skupín, ktoré sa v mnohých prípadoch výrazne líši od celkového umiestnenia. Litva je na čele rebríčka pre ľudí do 30 rokov, zatiaľ čo Dánsko je najšťastnejšou krajinou na svete pre ľudí na 60 rokov.



Jeden z autorov správy, Jan-Emmanuel De Neve, pre agentúru DPA vysvetlil, že správa nehodnotí šťastie v zmysle "skákania a radosti z daného okamihu". "Ide skôr o pocit spokojnosti. Myslím, že je to dôležitý bod," dodal.



Správu o šťastí vo svete publikuje Sieť riešení udržateľného rozvoja (SDSN), ktorú v roku 2012 založila OSN. Vychádza z každoročných prieskumov verejnej mienky spoločnosti Gallup v jednotlivých krajinách.