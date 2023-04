Fínsko kúpi izraelský protiraketový systém, dôvodom je Rusko

Helsinki 6. apríla (TASR) — Fínsko v stredu oznámilo, že kúpi izraelský protiraketový systém Dávidov prak. Podľa predbežnej zmluvy bude stáť približne 316 miliónov eur. Fínsko o nákupe informovalo deň po tom, ako oficiálne vstúpilo do Severoatlantickej aliancie (NATO), napísal vo štvrtok spravodajský portál Times of Israel.



"Systém Dávidov prak výrazne rozšíri operačný rozsah pozemných komponentov protivzdušnej obrany Fínska," uviedol fínsky minister obrany Antti Kaikkonen. Dodal, že fínske ozbrojené tak budú môcť zneškodňovať ciele vo veľkej výške.



Dávidov prak vyrába izraelská zbrojárska firma Rafael Advanced Defense Systems a je schopný zneškodňovať rakety a strely na vzdialenosť 40 - 300 kilometrov.



Dávidov prak, známy aj ako Čarovný prútik, používa izraelská armáda od roku 2017. Spolu so systémami Železná kupola (Iron Dome) a Šíp (Arrow) tvorí viacúrovňovú protivzdušnú obranu Izraela.



Dohoda s Fínskom znamená, že systém Dávidov prak bude prvýkrát predaný do zahraničia.



Dávidov prak chce kúpiť aj Ukrajina, no Izrael to zatiaľ nemá v úmysle.



Fínsko sa v utorok oficiálne stalo 31. členskou krajinou NATO. S jeho vstupom súhlasilo minulý týždeň Turecko ako posledná členská krajina Aliancie.



Fínsko a Švédsko požiadali o vstup do NATO spoločne v máji 2022 v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.



Rusko a Fínsko majú spoločnú hranicu dlhú približne 1300 kilometrov.