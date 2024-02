Fínsko: Na hranici s Ruskom čakajú tisícky migrantov z tretích krajín

Helsinki 20. februára (TASR) - Fínska vláda v utorok uviedla, že na ruskej strane spoločnej hranice čakajú tisícky migrantov z tretích krajín, ktorí chcú vstúpiť na fínske územie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Fínsko už koncom vlaňajška uzatvorilo všetky priechody na 1340-kilometrov hranici s Ruskom pre zvýšený príliv osôb bez dokladov na vstup do Európskej únie. Helsinki v tejto súvislosti obviňujú Moskvu, že migrantov privádza na hranice. Kremeľ tieto tvrdenia popiera.



"Máme informáciu, že na ruskej strane hranice čakajú tisícky ľudí, aby sa dostali do Fínska," uviedla fínska ministerka vnútra Mari Rantanenová s tým, že táto situácia predstavuje hrozbu pre spoločnosť. Odmietla však vysvetliť, ako získali fínske úrady túto informáciu.



V zimných mesiacoch sú fínske zalesnené pohraničné oblasti sužované mrazivými teplotami a hlbokým snehom. Podľa Rantanenovej sa viac migrantov môže pokúsiť hranicu prekročiť nelegálnym spôsobom, keď začne byť s príchodom jari teplejšie.



Poznamenala, že existujúce právne predpisy EÚ neposkytujú možnosti na riešenie takej situácie, akej na hraniciach čelí Fínsko.



Fínske pohraničné úrady uviedli, že od augusta do decembra minulého roku z Ruska do Fínska vstúpilo viac ako 1300 žiadateľov o azyl z tretích krajín vrátane Jemenu, Somálska a Sýrie. Iba v novembri ich prišlo približne 900. Pre porovnanie, pred vlaňajším augustom Helsinki priemerne zaznamenali príchod jednej osoby za deň.



Relatívne priaznivé vzťahy medzi Ruskom a Fínskom sa za posledné roky výrazne zhoršili v súvislosti s rozhodnutím Fínska vstúpiť do Severoatlantickej aliancie v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu pred takmer dvomi rokmi.



Fínske ministerstvo vnútra v pondelok informovalo, že plánuje urýchlene navrhnúť legislatívu na posilnenie bezpečnosti na hraniciach s cieľom bojovať proti pokusom Moskvy, ktorá sa snaží využívať migráciu ako nátlakový nástroj. Fínska vláda chce takýto návrh zákona predstaviť parlamentu už budúci mesiac.